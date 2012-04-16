З музею вкрали два експонати на 3,2 млн дол.

Загальна вартість двох предметів китайського мистецтва становить 2 млн. фунтів стерлінгів (3,2 млн. доларів), передає ІТАР-ТАСС.

Правоохоронці заарештували п'ять осіб у зв'язку з крадіжкою, ще двоє перебувають у розшуку. У правоохоронних органах відзначають, що злочин було сплановано зловмисниками дуже ретельно. Викрадачі пробили у стіні університетської будівлі дірку майже метрової ширини і вкрали статуетку заввишки близько 30 см і нефритову чашу, на внутрішній поверхні якої можна прочитати китайський вірш.

Правила безпеки в музеї переглядаються. Він відкриється для відвідувачів уже в понеділок.