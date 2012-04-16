Рибальське підприємство встановило в сусідньому нацпарку промислові тенета

Про це УНІАН повідомили в Державній Азовській морській екологічній інспекції.

Згідно з повідомленням, інспекцією при проведенні перевірки промислового вилову ТОВ «Азоврибпром» було встановлено, що підприємством розпочато роботи зі встановлення хамсово-тюлькового ставного неводу в Білосарайській затоці Азовського моря на території національного природного парку «Меотіда».

При цьому дозвільних документів на здійснення спеціального використання водних біоресурсів на території природно-заповідного фонду України підприємством одержано не було.

Держекоінспекцією дано розпорядження керівництву підприємства про негайне зняття засобів лову з території національного природного парку «Меотіда». Також передано на розгляд до суду адміністративні матеріали про притягання винних осіб до відповідальності.

Довідка УНІАН. Національний природний парк «Меотіда» створено відповідно до Указу Президента України від 25 грудня 2009 року і є об'єктом загальнодержавного значення. Парк створено з метою збереження, відтворення і раціонального використання типових і унікальних природних комплексів узбережжя Азовського моря, а також територій Кривої коси і Білосарайської коси, які мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне і оздоровче значення.