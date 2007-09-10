Янукович не бачить нічого поганого в указі Ющенка

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує ініціативу Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо посилення позиції України на газових переговорах, висловлену у відповідному указі глави держави.

Зокрема, як заявив В.ЯНУКОВИЧ сьогодні на прес-конференції, «в цьому указі ми нічого не бачимо поганого, й чим прозорішим буде механізм реалізації таких проектів із забезпечення України енергоносіями - газом і нафтою, - тим буде краще».

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр підкреслив, що об`єднання зусиль усіх гілок влади щодо цього питання завжди даватиме позитивні результати.

Він висловив надію, що й надалі відносини між Україною та Росією будуть стабільними й прагматичними.

Як повідомляв УНІАН. Президент України своїм указом (№842/2007 від 7 вересня т.г.) доручив Кабінету Міністрів забезпечити підготовку й подати до 15 вересня 2007 року на затвердження проект директив на переговори в 2008 році з питань поставки на територію України природного газу, транзиту територією України й зберігання природного газу, який надійшов з території інших держав і призначений для споживачів за межами України.

Разом з тим, Президент доручив Кабміну забезпечити участь представників Міністерства закордонних справ України і Апарату Ради національної безпеки і оборони України в переговорах.

Також Президент встановив, що з офіційними заявами і коментарями з питань позиції української сторони на переговорах виступають прем`єр-міністр України, перший віце-прем`єр-міністр України, віце-прем`єр-міністр України, до функціональних повноважень якого відносяться питання паливно-енергетичного комплексу, міністр закордонних справ України, міністр палива і енергетики України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, перший заступник глави Секретаріату Президента України - представник Президента України в Кабінеті Міністрів України.

Також Президент затвердив Рекомендації щодо розробки директив на "газові" переговори в 2008 році й на середньострокову перспективу (доповнення №1, таємно).

У документі наголошується, що такі заходи вжито з метою створення умов для стабільного функціонування і розвитку ринку природного газу, забезпечення енергетичної безпеки держави і відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України і статті 8 Закону України «Про основи національної безпеки України».