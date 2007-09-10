Секретаріат Президента відкидає звинувачення Мороза

Секретаріат Президента відкидає звинувачення в тиску зі свого боку на Центральну виборчу комісію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказала заступник глави Секретаріату Президента представник Президента у Конституційному Суді та Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК, коментуючи нещодавню заяву голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА щодо тиску на ЦВК, який не розглядає питання реєстрації народних депутатів замість тих, що склали повноваження.

Вона нагадала, що нинішній склад комісії сформований на партійній основі, і більшість в комісії становлять представники правлячої коаліції, до якої належить і сам О.МОРОЗ.

«Що мав на увазі Олександр Олександрович МОРОЗ про те, що на ЦВК є вплив, необхідно уточнювати у нього», - сказала вона.

Принагідно вона зауважила, що більшість рішень, які приймаються ЦВК, саме цими 8-а голосами, потім скасовуються в судовому порядку.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня О.МОРОЗ звернувся до ЦВК з листом, в якому просить поінформувати, чи завершено судовий розгляд спорів щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів від БЮТ і "Нашої України".

Голова ВР також просить ЦВК поiнформувати, чи розглядала ця комiсiя питання про реєстрацiю народними депутатами наступних за чергою кандидатiв у депутати в списках БЮТ i "Нашої України".

Наступного дня, 9 вересня, О.МОРОЗ заявив, що відсутність відповіді від ЦВК щодо «обнулення» списків “Нашої України” та БЮТ є свідченням того, що комісія працює «під тиском і не виконує своїх конституційних обов’язків”.