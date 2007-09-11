Соняшник не вродив, молоко та яйця подорожчали... плюс вибори

Аналітики АКБ «Укрсоцбанк» прогнозують, що рівень інфляції за підсумками 2007 року складе 11-11,5%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

Згідно з наданою інформацією, в останній літній місяць поточного року динаміка цін в економіці України, на думку експертів «Укрсоцбанку», виявилася двоякою. З одного боку, продовження активного зростання споживчих цін, з другого - перелом у підвищувальній динаміці цін виробників. Так, споживчі ціни зросли в серпні на 0,6% порівняно з минулим місяцем, що є кращим результатом з травня поточного року. Проте 12-місячна інфляція зросла до дворічного максимуму - 14,2% порівняно з минулим роком. Головна причина - зростання цін на найбільш важливі для населення товари - продукти харчування.

За словами експертів, у серпні продовжилося раллі цін на рослинні жири, яке закінчиться ще не скоро через низький збір соняшнику в Україні і Росії. Помітно подорожчали молоко і яйця. Непродовольчі товари за місяць стали дорожчими на 0,3% міс./міс., а послуги подорожчали на 0,5% міс./міс.

«Наближення виборів до парламенту змушує уряд зайнятися стабілізацією споживчих цін. Для цього уряд обіцяє розпечатати держрезерв і для зниження цін розпочати продаж м`яса і м`ясопродуктів, борошна і круп», - пояснюють аналітики «Укрсоцбанку». Тому вони знизили свою оцінку інфляції в поточному році. Хоча експерти зазначають, що залишилися ще чинники ризику: осінь є традиційним часом «розквіту» інфляції, а повний ефект на економіку від зростання готівки влітку поки що не відображений у статистиці роздрібних цін.

Довідка. УНІАН. В Україні інфляція в серпні проти липня ц.р. склала 0,6%, у січні-серпні (до грудня минулого року) - 6,2%.

Інфляція в серпні 2007 року проти серпня 2006 року склала 14,2%, у січні-серпні 2007 року проти січня-серпня 2006 року - 11,6%.

При формуванні державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

Згідно з травневим прогнозом Європейського банку реконструкції і розвитку, цього року зростання українського ВВП складе 5,8%, темпи інфляції - 7,2% при дефіциті держбюджету 2,7%.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, зростання ВВП України в 2007 році очікується на рівні 5% при інфляції 11,3% і річному дефіциті бюджету 4,1%.

Світовий банк прогнозує зростання ВВП України в 2007 році на рівні 6%, інфляцію - 9,7%.