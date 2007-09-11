Лідер Соціалістичної партії України, голова Верховної Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ одержав орден Святого Володимира першого ступеня. У Свято-Успенському храмі Почаївської Лаври її вручив О.МОРОЗУ архієпископ Львівський і Галицький Української православної церкви (Московського патріархату) Августин.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Рівному О.МОРОЗ зазначив, що ця нагорода - повага Церкви до українського парламенту, який демонструє толерантне й уважне ставлення до представників усіх релігійних конфесій в Україні, а також подяка за сприяння у виданні першої в Україні антології російської духовної поезії.

О.МОРОЗ повідомив, що до цієї антології увійшли поезії понад 300 авторів, більшість з яких жили і працювали в Україні. За його словами, ця антологія – унікальне видання не тільки для вітчизняної, але й світової літератури.