Норвезька компанія зацікавилася Одеським припортовим заводом

Один зі світових лідерів у виробництві сільськогосподарських добрив - компанія Yara International ASA (Норвегія) звернулася до Фонду державного майна України з листом, в якому висловила свою зацікавленість в покупці 99,52%-го пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Таким чином, на сьогодні Одеським припортовим заводом зацікавилося 8 компаній.

Як повідомляв УНІАН, необхідні для участі в конкурсі з приватизації 99,52%-го пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» документи запитали ВАТ "Дніпроазот", ВАТ «Черкаський "Азот", ВАТ "Чернігівське хімволокно", а також російські "Акрон" і "Єврохім", ВАТ "Ренова Україна" і ВАТ "Сибур Холдинг".

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів своєю постановою (№641 від 8 серпня ц.р.) затвердив умови приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод».

15 серпня Фонд державного майна України оголосив конкурс з продажу контрольного держпакету акцій ВАТ “Одеський припортовий завод” у розмірі 99,52% статутного фонду. На продаж виставляється 794 703 700 акцій номінальною вартістю 1 грн. Стартова ціна пакету - 2 млрд. 500 тис. грн.

Конкурс буде проведений з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону. Крок збільшення ціни при проведенні торгів “з голосу” - 25 млн. грн.

Конкурс відбудеться через 75 днів, починаючи з 15 серпня - моменту публікації інформації про його проведення в газеті “Відомості приватизації» (орієнтовно, 29 жовтня - УНІАН).

ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - за випуском азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Статутний фонд - 798 млн. 544 тис. грн.