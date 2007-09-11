Ющенко звинувачує Росію у блокуванні справи про отруєння

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує Росію у блокуванні розслідування справи про його отруєння.

Як повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, В.ЮЩЕНКО сказав газеті “Таймс”, що Москва відмовляється співпрацювати навіть після того, як він обговорив це питання безпосередньо з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ.

На запитання часопису, чи думає він, що у цій справі було державне втручання, В.ЮЩЕНКО відповів, що це не було приватною справою. Газета нагадує, що Росія була єдиною державою, яка відмовилась надати українським слідчим зразки діоксину, які виробляються в її лабораторіях. Часопис зазначає, що російський генеральний прокурор проігнорував вимоги української сторони видати українських підозрюваних, які втекли до Росії.

“Таймс” цитує Президента України: "Три лабораторії в світі виготовляють діоксин за такою формулою. Дуже легко визначити, звідки саме походить ця речовина, в цьому немає нічого фантастичного. Дві лабораторії подали свої зразки, окрім російської сторони. Звичайно це гальмує та обмежує розслідування."

Часопис нагадує, що В.ЮЩЕНКО був змушений боротись за своє життя три роки тому у розпал президентської передвиборчої кампанії. Газета пише, що В.ЮЩЕНКА перевезли до Австрії, де спеціалісти знайшли в його тілі у 6 тисяч разів завищену дозу діоксину.

Президент України також сказав “Таймс”, що розслідування вже майже завершено, і що слідчі вже знають, хто, коли, де і яку речовину застосував.

За його словами, "є троє ключових людей, які зараз перебувають в Росії. Україна подала прохання до російської Генеральної прокуратури, аби їх повернули до України для розслідування".

Часопис далі цитує В.ЮЩЕНКА: "На жаль, жодної відповіді від російської сторони не було". За його словами, йому стало погано після вечері з Ігорем СМЕШКОМ, на той час головою Служби безпеки України, та його заступником Володимиром САЦЮКОМ.

Часопис твердить, що спосіб, у який отруїли В.ЮЩЕНКА, призвів до припущень щодо причетності до цього Кремля, але Росія заперечила будь-яку причетність.

“Таймс” зауважує, що В.САЦЮК та його помічник після Помаранчевої революції втекли до Росії. Обидва сказали, що не мали нічого спільного з отруєнням Президента України, а І.СМЕШКО наполіг, що СБУ до того також не була причетна жодним чином, йдеться у газеті.