Азаров відкрив Чемпіонат світу зі стратегічного менеджменту

Global Management Challenge-2012 проходить у Києві під патронатом Кабінету міністрів України. Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну

Відкриваючи чемпіонат, М.Азаров зачитав привітання Президента України Віктора Януковича, де, зокрема, наголошено на важливості проведення міжнародного фіналу Чемпіонату світу саме в Україні, що дає змогу розкрити нові управлінські таланти молоді. У привітанні В.Янукович висловив впевненість, що «зусилля та ініціатива провідних вітчизняних та зарубіжних менеджерів і надалі сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, розвитку міжнародного співробітництва, зміцненню іміджу України у світі».

Від себе особисто М.Азаров висловив підтримку молоді та привітав проведення такого заходу.

«Для нас важливо, що наша молодь освоює нові види управління», - наголосив М.Азаров, додавши, що Україні потрібні таланти і вміння успішної молоді, оскільки ті зміни, що відбуваються в економіці, потребують нестандартних рішень. За словами глави уряду, підтвердженню цьому є нещодавні події, пов’язані зі світовою фінансовою кризою, де як конкретні компанії, так і країни продемонстрували успішні приклади виходу з глобальної кризи: «Цей досвід потребує вивчення хоча б для того, щоб не повторювати помилок, які ми бачили».

М.Азаров побажав успіху команді України в Чемпіонаті світу зі стратегічного менеджменту та іншим учасникам.

Перед відкриття Чемпіонату світу М.Азаров поспілкувався з командою України, яка представлена молодими менеджерами та студентами Сімферопольського відділення Київського національного економічного університету. Під час зустрічі були обговорені актуальні питання управління. Глава уряду дізнався, що українські студенти щорічно беруть участь у міжнародних програмах з розвитку управлінських талантів. Зокрема, українська команда минулого року посіла 7-ме місце у фіналі Global Management Challenge, який відбувся у Макао (Китай), а у змаганні 2010 року, яке відбулося в російському Ханти-Мансійську, українці перемогли.

У київському фіналі, крім України, беруть участь команди Анголи, Австралії, Білорусі, Бразилії, Німеччини, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Китаю, Росії, Індії, Італії, Латвії, Мексики, Польщі, Сінгапуру, Словаччини, США, Португалії – всього 28 країн.

Змагання Global Management Challenge засновано у Португалії в 1980 році. Україна – перша з країн СНД, яка отримала право на участь в цих змаганнях. Впродовж 2006-2012 рр. у чемпіонатах взяли учать понад 6 тис топ-менеджерів із 450 українських компаній.

Global Management Challenge – це міжнародна програма з виявлення та розвитку управлінських талантів. Її місія – практична підготовка менеджерів до конкуренції на глобальних ринках. Основою змагання є комп’ютерна бізнес-симуляція зі стратегічного менеджменту, яка відображає фінансову модель діяльності компанії – виробника міжнародного масштабу.