Світовий банк готовий допомогти Україні, але хоче гарантій

Світовий банк готовий співпрацювати з Україною в проектах розбудови інфраструктури в рамках підготовки до Євро-2012. Водночас Київ має внести зміни до закону про державні закупівлі та підвищити ефективність використання грантів та кредитів міжнародних організацій, заявив експерт банку Мартін Райзер.

Вимоги Світового банку до українського інвестиційного середовища є цілком обґрунтованими, сказав в інтерв’ю „Німецькій хвилі” директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський: «Ринок державних закупівель на сьогодні складає 120-130 мільярдів гривень. Це, очевидно, одна з найкорумпованіших, найнепрозоріших та найменш ефективних сфер української економічної політики». Умови для залучення іноземних інвесторів необхідно покращувати, переконаний експерт. Без масштабних іноземних інвестицій в розвиток інфраструктури Україна не зможе належним чином підготуватися до Євро-2012. У проекті держбюджету на майбутній рік на підготовку до футбольного чемпіонату Європи закладено три мільярди гривень. Приватний бізнес вже долучився до побудови стадіонів та готелів, але не має достатніх коштів на проекти з розвитку інфраструктури, зазначив Ігор Бураковський.