В Україні оголосили штормове попередження

У високогір`ях зберігається небезпека сходження снігових лавин.

Прес-служба МНС повідомляє, що 18 квітня в південній частині місцями пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. В Україні, крім східної частини, Криму та Приазов`я, подекуди грози. Також 18 квітня у високогір`ї Закарпатської області зберігається небезпека сходу снігових лавин.

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