Озброєний до зубів чоловік обстріляв маршрутку

У Запоріжжі п'яний чоловік обстріляв пасажирську «маршрутку» з травматичного пістолета. Як повідомили сьогодні УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, інцидент стався ввечері 16 квітня і став результатом конфлікту п'яного пасажира «маршрутки» з її водієм.

«Приблизно о 18.30 водій одного з маршрутних мікроавтобусів прибув на кінцеву зупинку. У салоні залишався лише нетверезий молодий чоловік. Водій витягнув його на вулицю. В процесі «висадження» пасажир прокинувся і почав обурюватися, повівся агресивно. Потім підійшов до водіїв інших маршруток, які відпочивали між рейсами, і без причини вдарив одного з них рукояткою пістолета по голові, після чого викликав по мобільному телефону «підмогу». Через деякий час на автомобілі «ДЕУ» приїхали двоє знайомих бешкетника і він, незважаючи на стан алкогольного сп'яніння, сів за кермо і погнався за маршрутним таксі, пасажиром якого щойно був. Під час «погоні» і після зупинки ним було здійснено кілька пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль у бік «маршрутки», - повідомили у ВЗГ.

На місце події терміново прибули співробітники міліції, які затримали стрілка, і під час огляду «ДЕУ» знайшли кілька одиниць вогнепальної та холодної зброї.

«З салону було вилучено саморобний дульнозарядний пристрій, ніж-тесак, а також пістолет і револьвер, вірогідно травматичної дії. Зараз все вилучене направлене на експертизу», - повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області.

На сьогоднішній день, 26-річний зловмисник перебуває під вартою. Стосовно нього порушено кримінальну справу за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство, скоєне із застосуванням зброї», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Ведеться слідство.

Згідно з офіційними даними, в результаті стрілянини ніхто не постраждав.