Йосипу Кобзону сьогодні - 70 років: запрошено 1,5 тис. гостей

Сьогодні, в день свого народження, Йосип Кобзон виступить в Кремлі з концертом, присвяченим його 70-річному ювілею і 50-леттю творчої діяльності. Традиційно ювіляра урочисто привітав президент Росії Володимир Путін. "Мій сьогоднішній концерт в Кремлі - це головне, що зараз в моїх планах. Наскільки я зможу віддатися своєму слухачеві і глядачеві, настільки я віддамся. Я зроблю все, щоб публіка не розчарувалася — настрый у мене бойовий", - поділився Йосип Давидович. - Вже 50 років творчої діяльності, а самому мені виповнися 70,обто 120 років в сумі. Дата дуже відповідальна. Я навіть і не припускав, що доживу до 70 років, особливо після критичних моментів мого життя в 2001 і 2004 роках, коли я був на межі життя і смерті. Але нічого, повстав з попелу, і коли мене питають: "Як Ви себе почуваєте?", я відповідаю: "Не дочекаєтеся!".

Святкування ювілею метра проходитиме 2 дні. Завтра в "Манежі" відбудеться шикарний банкет, на який запрошені 1,5 тисячі чоловік. Цифра значна, але, повірте, потрапити на це святкування зможуть тільки близькі, яких немало.

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