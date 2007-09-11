Янукович покладе Морозу на стіл ”реальний” проект

Проект державного бюджету на 2008 рік, який Кабінет міністрів має намір схвалити на своєму сьогоднішньому засіданні, буде передано до Верховної Ради 15 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відкриваючи засідання Кабміну, повідомив прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що на сьогоднішній день проект бюджету реальний і уряд його виконає обов`язково. «Та робота, яка була зроблена за останні два тижні, переконала нас у тому, що бюджет, який запропонований урядом, – реальний, і ми його обов`язково виконаємо. Всі параметри, які закладені до бюджету, перш за все, вони спрямовані на розвиток країни, на підвищення економіки, створення механізмів мотивації, а це означає підвищення соціальних стандартів, зростання зарплат, пенсій», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, робота над удосконаленням бюджету йшла до останнього дня, і остаточний варіант документа, узгоджений на рівні всіх міністерств, був готовий лише сьогодні вранці.

Зокрема, за інформацією В.ЯНУКОВИЧА, у зведеному бюджеті передбачається зростання доходної частини більш як на 50 млрд. грн. Ці кошти будуть використані як інвестиційний ресурс розвитку економіки і на підвищення соціальних стандартів життя громадян.

У зв`язку з введенням третього етапу тарифної сітки будуть підвищені посадові оклади бюджетникам, зокрема, вчителям і медикам. За інформацією В.ЯНУКОВИЧА, оклад вчителів підвищиться на 35,7% - з 1401 грн. до 1901 грн., завідуючих дитсадками на 525 грн. або 34,7% - з 1511 до 2036 грн., лікаря-хірурга вищої категорії на 34,5% - з 1423 до 1914 грн., дільничного лікаря на 34,7% - до 1668 грн., лікаря швидкої допомоги вищої категорії – до 2053 грн., фельдшери вищої категорії – до 1028 грн.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що буде продовжена пенсійна реформа, яка буде спрямована, перш за все, на ліквідацію «зрівнялівки». Необхідно встановити більш справедливі виплати для людей з великим трудовим стажем, зазначив прем`єр.

В цілому середня пенсія, без урахування військових пенсій, зросте до 685 грн., військова пенсія – до 729 грн. В середньому зростання пенсії становитиме 103 грн. Також уряд планує наступного року збільшення стипендій аспірантам, студентам, докторантам.

Також планується збільшити фінансування наукової діяльності, сказав В.ЯНУКОВИЧ.