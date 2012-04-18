Чи хочуть українці продавати свою землю (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування, проведеного Центром Разумкова, озвучив сьогодні директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко в ході круглого столу «Земельна реформа в Україні: як її бачать і чого від неї очікують українські громадяни?».

У ході опитування з'ясувалося, що середня сума, яку українці планують одержати за 1 га землі від її продажу становить близько 6 тис. дол. (47 635 грн).

Відносна більшість (43%) власників паїв планують у майбутньому здавати свою ділянку в оренду, 29% - виробляти на цій ділянці сільгосппродукцію для потреб своєї сім'ї, 10% - розвивати виробництво сільгосппродукції на продаж, 12% - нічого не планують виробляти в очікуванні, як складеться ситуація.

Згідно з результатами опитування, 18% респондентів, які не мають землі сільгосппризначення у володінні або користуванні, хотіли б її мати в майбутньому. В середньому, опитані хотіли б мати 54,6 га землі.

При цьому 19% респондентів, якби у них була можливість заробляти на життя фермерством, хотіли б стати фермерами.

Більшість опитаних (60%) вважають, що в Україні потрібно розвивати й великі акціонерні господарства, й індивідуальні фермерські господарства.

Довідка УНІАН. Опитування про земельну політику й земельну реформу в Україні проведено соціологічною службою Центра Разумкова в лютому 2012 року. Опитано 2005 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.