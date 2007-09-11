Екс-директорів Укравтодору судитимуть за 1,75 млн. грн. збитків

Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершило розслідування і направило до суду дві кримінальні справи щодо двох колишніх директорів дочірніх підприємств ВАТ „Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги України”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, встановлено, що ці посадовці у 2004 році уклали завідомо збиткові договори підряду на проведення оцінки протипожежного стану і обстеження системи охорони праці, а згодом безпідставно прийняли виконані роботи.

Як результат, державному підприємству завдано 750 тис. грн. та 1 млн. грн. збитків, підкреслили в ГПУ.