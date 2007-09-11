Українець, який видавав себе за полковника КДБ, одержав 6 років

Гомелський суд засудив до шести років позбавлення волі українця, який видавав себе за полковника КДБ Білорусі. Як повідомляють Белорусские новости46-річний громадянин України, маючи при собі підроблені документи полковника КДБ, займався шахрайством.

Завоювавши довіру гомелського підприємця, він заборговував велику грошову суму. Потім шахрай організував «липову» операцію з продажу гомельцю земельної ділянки за 30 тисяч доларів.

В ході оперативних дій співробітників КДБ громадянин України був затриманий. При з`ясуванні обставин стало відомо, що шахрай знаходився у Гомелі нелегально. Мав при собі паспорт з простроченим терміном і фальшиві посвідчення — полковника КДБ і водійське.

Рішенням суду затриманого визнано винним у використанні свідомо підробленого документа, а також в заволодінні майном шляхом обману, здійсненого в особливо великому розмірі. 46-річного шахрая засуджено до шести років позбавлення волі. У дохід держави конфісковано «Мерседес», ноутбук і понад 23 тисячі доларів.