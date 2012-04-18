Два готелі отримають півтора мільйони на Литвина

Про це повідомляє “Вісник державних закупівель” в бюлетені 47 (649) від 18 квітня.

На забезпечення заходів і офіційних прийомів за участю голови Верховної Ради України Володимира Литвина в готельних комплексах буде витрачено трохи більше 1,5 млн грн. Замовником, яким виступає управління справами Верховної Ради України, проведена закупівля в одного учасника. Зокрема, за ці послуги готельний комплекс “Національний” отримає 1,02 млн грн, а «Київ» - 541 тис грн.

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