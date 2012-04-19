Нацбанк купив 300 мільйонів доларів

«Національний банк України не приховує, що за наявності можливостей він сприяє нарощуванню міжнародних резервів. Так, з цією метою в березні було викуплено на ринку понад 150 млн. дол, а з початку квітня – понад 300 млн. дол» - сказав С.Арбузов.

При цьому він зазначив, що три останні місяці Нацбанк не виходить на валютний ринок для підтримки курсу гривні.

«Курс гривні формується під впливом руху ринкового попиту і пропозиції іноземної валюти», - сказав глава НБУ.

Як повідомляв УНІАН, позитивне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанківському ринку в березні склало 152,5 млн. дол. (у січні і лютому сальдо було негативним - відповідно 893,6 млн. дол. і 113,5 млн. дол.).

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в березні збільшилися на 0,3%, або на 79 млн. дол., – до 31,129 млрд дол (в еквіваленті)

За січень-березень ц.р. міжнародні резерви скоротилися на 2%, або на 665 млн. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви НБУ в 2011 році зменшилися на 8%, або на 2,78 млрд дол, - до 31,795 млрд дол.