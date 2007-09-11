Голова Верховного Суду: діяльність ВРЮ небезпечна для правосуддя

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО вважає за неможливе брати участь у роботі Вищої ради юстиції (ВРЮ) “з огляду на нехтування нею правовими засадами діяльності, вихід за межі своїх повноважень, виявлення тенденційності та намагання працювати у нелегітимному складі”.

Таку позицію В.ОНОПЕНКА передано агентству УНІАН прес-службою ВСУ.

У коментарі підкреслюється, що наслідком такої діяльності ВРЮ є “нелегітимні та упереджені рішення щодо призначення суддів на посаду вперше та притягнення до відповідальності суддів, які порушили закон”.

"Як керівник найвищого судового органу країни я не можу і не буду сприяти неправомірній діяльності, яка є небезпечною для правосуддя", – цитує В.ОНОПЕНКА прес-служба.

При цьому в коментарі зазначається, що голова ВСУ не вбачає правових підстав для участі у роботі ВРЮ, доки її діяльність не буде приведено у відповідність до Конституції і Закону України "Про Вищу раду юстиції", не буде забезпечено функціонування цього органу у повноважному складі і виключно на правових засадах.

Прес-служба ВСУ нагадує, що 26 червня 2007 року VIII позачерговий з‘їзд суддів України відповідно до ст. 131 Конституції України, ст. 112 Закону України "Про судоустрій України" і ст. 18 Закону України "Про Вищу раду юстиції" припинив повноваження члена ВРЮ В.М.ПАЛІЙ у зв‘язку із порушенням нею присяги. З тих самих підстав 4 липня 2007 року указом Президента України було припинено повноваження ще одного члена ВРЮ – Олександра ЗАДОРОЖНЬОГО. Однак уже 1 серпня 2007 року ВРЮ своїм рішенням «реанімувала» цих звільнених членів ВРЮ і сама "підтвердила їх повноважність як членів ВРЮ", йдеться у повідомленні прес-служби.

“Таким чином, ВРЮ всупереч Конституції та законам України почала самостійно визначати свій склад, протиправно перебравши на себе повноваження Президента України та з‘їзду суддів України”, - зазначають у Верховному Суді України.

Водночас, у повідомленні ВСУ підкреслюється, що такі кадрові рішення ВРЮ не можуть мати будь-яких правових наслідків і не можуть змінити правовий статус вказаних осіб, оскільки вона не наділена законом правом скасовувати, змінювати чи підтверджувати рішення визначених Конституцією України суб‘єктів формування складу цього органу. “Участь у діяльності ВРЮ звільнених членів суперечить правовим засадам діяльності цього державного органу і призводить до нелегітимності його рішень”, - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що, мотивуючи свою позицію щодо діяльності ВРЮ, В.ОНОПЕНКО виходив також з оцінки ситуації з боку суддівського корпусу країни. Так, у своїх рішеннях Рада суддів України та VIII позачерговий з‘їзд суддів України констатували, що ВРЮ "на сьогодні є заполітизованою і через це може використовувати свої повноваження для призначення на суддівські посади осіб, які при здійсненні правосуддя виконуватимуть певні замовлення, та для звільнення "непокірних" суддів. Останнім часом для ВРЮ є характерним відверте нехтування правовими засадами діяльності цього органу, неоднаковий підхід до вирішення питань про звільнення суддів з посад за порушення присяги, упередженість і перевищення її членами своїх повноважень, перешкоджання здійсненню суддями професійних обов‘язків", - говориться в документі.

Як ідеться у коментарі, В.ОНОПЕНКО вважає, що ситуація, яка останнім часом склалася у діяльності ВРЮ, є надзвичайно небезпечною для правосуддя і потребує негайного виправлення. Виходом з неї може бути призначення нового складу ВРЮ через законодавчу зміну принципів формування цього органу. На думку голови ВСУ, новий порядок формування ВРЮ має унеможливити політизацію цього органу, забезпечити його діяльність виключно на законних підставах, виключити будь-яку тенденційність і безпідставність при прийнятті рішень, забезпечити їх об‘єктивність, обґрунтованість та правовий характер.