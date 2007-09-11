Азаров уявив, як продає своє м`ясо на базарі

Перший віце-прем`єр-міністр Микола Азаров заявляє про перенасичення українського ринку м`ясопродуктів.

Про це він сказав після засідання Кабінету міністрів у вівторок.

За словами Азарова, в основі підвищення цін на будь-який продукт лежить його дефіцит, однак дефіциту м`яса на українському ринку немає.

"Більше того, ми зараз не знаємо, куди дівати те м`ясо, яке ми закупили, бо на нього немає попиту, бо на ринку маємо надлишок", - пояснив віце-прем`єр.

Причиною збільшення ціни за таких умов, за словами Азарова, є спекулятивна складова інфляції, яку породжує політична реклама:

"От наприклад, я стою на ринку і продаю своє м`ясо по 23 гривні і чую кожен день, як істерична жінка кричить на всю країну, що вона не може купити за 40. Тоді я задаю собі питання, а чому я не можу поставити за 40?".

"Звичайно, у моєму місті за 40 не куплять, а за 24 – можуть. І я починаю пробувати: 24-25 - і купують", - резюмував віце-прем`єр.

Далі, за словами Азарова, оптові продавців, бачачи зростання попиту, починають піднімати закупівельні ціни і збільшувати поставки продуктів - таким чином створюється надлишок.

"Тому я звертаюся до підприємців: хлопці, не прогоріть зараз, у нас надлишок, ввезти ми це м`ясо зможемо, а вивезти – ні", - сказав віце-прем`єр.

Українська правда