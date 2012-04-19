Аделаджі заборонили виїзд з України

13:08, 19 квітня 2012
Суспільство
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Аделаджі Сунканмі Сандею заборонили виїзд з України до завершення досудового слідства у справі «Кінгз Кепітал».

Аделаджі
Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури, ГПУ вживаються заходи щодо забезпечення належного судового розгляду та розслідування кримінальних справ за обвинуваченням службових осіб ТОВ «Кінгз Кепітал».

У Дніпровському районному суді Києва триває судовий розгляд кримінальної справи за обвинуваченням вказаних осіб за епізодами шахрайського заволодіння грошовими коштами 618 громадян у сумі понад 52 млн грн.

На даний час у суді оголошуються цивільні позови потерпілих. Групу державних обвинувачів у справі очолює працівник Генеральної прокуратури України.

Крім цього, у кримінальній справі, яка розслідується Головним слідчим управлінням МВС України, порушеній за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами понад 2 тисяч осіб на суму більше 140 млн грн заступником генерального прокурора, з огляду на те, що Аделаджа Сунканмі Сандей (Adelaja Sunday Sunkanmi) є громадянином Нігерії та має закордонний паспорт, відповідно до вимог ст. 98-1 КПК України, винесено постанову про заборону йому виїжджати за межі України до закінчення досудового слідства.

Постанову для організації виконання направлено до Головного слідчого управління МВС України.

 

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