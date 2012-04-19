Аделаджі заборонили виїзд з України

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури, ГПУ вживаються заходи щодо забезпечення належного судового розгляду та розслідування кримінальних справ за обвинуваченням службових осіб ТОВ «Кінгз Кепітал».

У Дніпровському районному суді Києва триває судовий розгляд кримінальної справи за обвинуваченням вказаних осіб за епізодами шахрайського заволодіння грошовими коштами 618 громадян у сумі понад 52 млн грн.

На даний час у суді оголошуються цивільні позови потерпілих. Групу державних обвинувачів у справі очолює працівник Генеральної прокуратури України.

Крім цього, у кримінальній справі, яка розслідується Головним слідчим управлінням МВС України, порушеній за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами понад 2 тисяч осіб на суму більше 140 млн грн заступником генерального прокурора, з огляду на те, що Аделаджа Сунканмі Сандей (Adelaja Sunday Sunkanmi) є громадянином Нігерії та має закордонний паспорт, відповідно до вимог ст. 98-1 КПК України, винесено постанову про заборону йому виїжджати за межі України до закінчення досудового слідства.

Постанову для організації виконання направлено до Головного слідчого управління МВС України.