Рудьковський вилетів до Одеси: там рейдерська атака на порт «Южний»
15:07, 11 вересня 2007Суспільство
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Міністерство запрошує журналістів
Міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ вилетів до Одеси у зв’язку з рейдерською атакою на морський торговельний порт «Южний».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінтрансзв’язку.
«Доки я міністр, такого в галузі не буде», - заявив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.
Прес-служба міністерства запрошує представників ЗМІ о 16:00 до управління порту «Южний». Акредитація проводиться на місці за редакційними посвідченнями.
Контактні телефони прес-служби: 8044-461-65-30, 461-65-25.
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