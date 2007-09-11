Рудьковський вилетів до Одеси: там рейдерська атака на порт «Южний»

Міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ вилетів до Одеси у зв’язку з рейдерською атакою на морський торговельний порт «Южний».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінтрансзв’язку.

«Доки я міністр, такого в галузі не буде», - заявив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Прес-служба міністерства запрошує представників ЗМІ о 16:00 до управління порту «Южний». Акредитація проводиться на місці за редакційними посвідченнями.

Контактні телефони прес-служби: 8044-461-65-30, 461-65-25.