США критикують владу України за зволікання

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дж.Теффт заявив сьогодні під час лекції для студентів Києво-Могилянської академії на тему: "Встановлення верховенства права в Україні: розбудова модерного суспільства".

"Протягом минулого року ми працювали з Комісією зі зміцнення демократії та верховенства права під керівництвом депутата і колишнього міністра юстиції Сергія Головатого над розробкою відповідних змін, які були направлені до Адміністрації Президента 20 грудня. Ми були стурбовані тим, що недавно проголошені пріоритети Адміністрації Президента у царині реформи судоустрою ніяк не згадують ці пропозиції", - сказав Дж.Теффт.

Водночас, за його словами, США сподіваються, що Адміністрація Президента розгляне запропоновані зміни якнайшвидше і внесе їх до Верховної Ради.

"Ці поправки запровадили б дуже важливі покращення судових призначень і дисциплінарних процесів, а також допомогли б відновити частину повноважень та інфраструктуру Верховного суду", - вважає посол США.