США критикують владу України за зволікання
Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Джон Теффт критикує владу України за зволікання із внесенням змін до закону про судоустрій та статус суддів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Дж.Теффт заявив сьогодні під час лекції для студентів Києво-Могилянської академії на тему: "Встановлення верховенства права в Україні: розбудова модерного суспільства".
"Протягом минулого року ми працювали з Комісією зі зміцнення демократії та верховенства права під керівництвом депутата і колишнього міністра юстиції Сергія Головатого над розробкою відповідних змін, які були направлені до Адміністрації Президента 20 грудня. Ми були стурбовані тим, що недавно проголошені пріоритети Адміністрації Президента у царині реформи судоустрою ніяк не згадують ці пропозиції", - сказав Дж.Теффт.
Водночас, за його словами, США сподіваються, що Адміністрація Президента розгляне запропоновані зміни якнайшвидше і внесе їх до Верховної Ради.
"Ці поправки запровадили б дуже важливі покращення судових призначень і дисциплінарних процесів, а також допомогли б відновити частину повноважень та інфраструктуру Верховного суду", - вважає посол США.