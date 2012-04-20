Звинувачений за два тижні вбив двох жінок щойно після знайомства
Прокуратурою Житомирської області передано до суду кримінальну справу щодо працівника київського банку, який убив двох жінок.
Прокуратурою Житомирської області передано до суду кримінальну справу щодо працівника київського банку, який убив двох жінок.
Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, щодо чоловіка затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі, порушеній стосовно нього за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
"Слідство встановило, що обвинувачений, який працював в одній із банківських установ на керівній посаді, взимку 2011 року у Києві вбив молоду жінку, з якою щойно познайомився та посварився", - сказала Т.Гоша.
Вона додала, що через два тижні після першого вбивства чоловік вбив іншу молоду жінку теж після випадкового знайомства.
Тіла обох жертв чоловік відвіз у Радомишльський район Житомирщини та залишив у лісі.