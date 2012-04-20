Янукович розповість, що хоче зробити з армією

Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента до 9.30 20 квітня за тел. 255-71-77, (050) 442-08-68.

20 квітня, об 11.00 під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Комітету з реформування і розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу. Як повідомляє прес-служба глави держави, представники ЗМІ запрошуються на 10.15. За результатами засідання, орієнтовно о 13.00, відбудеться брифінг заступника виконавчого секретаря Комітету, директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрія Єрмолаєва (Прес-центр АПУ, вул. Банкова, 11).

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