У Черкасах «замінували» банк - і не сказали, який

У Черкасах невідомий через оператора мобільного зв’язку повідомив про те, що в одному із банків міста спрацює вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури Черкаської області, працівниками МНС та міліції було обстежено 101 приміщення банківських установ, але жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції Черкас порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Хід досудового слідства перебуває на контролі прокуратури Черкаської області. Проводяться заходи по встановленню особи, яка здійснила анонімне повідомлення.