Україна до Євро-2012 витратила десяту частину річного бюджету

Як повідомили УНІАН у прес-службі футбольного клубу «Шахтар», про це віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков заявив учора на зустрічі з англійськими журналістами, які відвідали в Донецьку стадіон «Донбас Арена».

Відповідаючи на запитання про те, чи «правда те, що опозиція критикує уряд за те, що ті 14 млрд доларів, які були витрачені на підготовку Євро, можна було спрямувати на розвиток шкіл та інші проекти», віце-прем`єр сказав: «По-перше, всі прямі витрати України на Євро становлять трохи більше 700 млн доларів. Два стадіони – в Києві і Львові – це і є всі прямі витрати. Україна витратила на всі аеропорти, дороги, швидкісні потяги і стадіони в цілому 4 мільярди 200 мільйонів доларів. Йдеться, ймовірно, про програму Євро-2012, але все решта – інвестиції приватних осіб, наприклад, у готелі».

За словами Б.Колеснікова, «потрібно працювати над народжуваністю, тому що в існуючі школи вже ходити нікому. Якщо говорити серйозно, без міжнародних аеропортів і транспортної інфраструктури країна не одержить жодних зовнішніх інвестицій. А не буде інвестицій і податків, не буде за що будувати ані шкіл, ані лікарень, ані інших об`єктів».

Як відомо, законом України визначено доходиДержавного бюджету України на 2012 рік у сумі 366.621.071,1 тис. гривень