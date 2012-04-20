Без корупції нову квартиру в Києві можна було б придбати за $30 тисяч

Тобто, наприклад, у столиці однокімнатна квартира на 40 квадратів у новобудові коштувала б близько 30 тисяч доларів.

"Що стосується будівництва - на жаль, це настільки корумпована сфера, хабарі сягають таких астрономічних сум, що будівельники, які змушені їх платити, потім все перекладають на вартість тих же квартир. У нас до 30-40% вартості об'єкту складають корупційні навантаження. Якби цього не було, об'єктивно квадратний метр у Києві не коштував би більше 700 доларів, у а регіонах не більше 400", - сказав він, повідомляє Gazeta.ua

За його словами, забудовникам також заважає надмірна зарегульованість у роботі.

"В нормальних країнах люди отримують дозволи за місяць-два, а у нас два-три роки з безкінечним марафоном по кабінетах і роздачею хабарів", - зазначив Хсів.

Зазначимо, за даними експертів, За період з 11 по 17 квітня 2012 середня ціна продажу 1-3 кімнатних квартир на вторинному ринку в Києві виросла на 0,05% ($1) до $1860 за кв. м.