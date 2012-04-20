ЗМІ: У Києві поранили оператора СТБ

Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на столичний відділ зв'язків із громадськістю ГУМВС України.

До чергової частини Солом'янського РУ ГУМВС надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що на вулиці Василенка він надавав медичну допомогу 38-річному киянину. Після цього постраждалого з колото-різаним пораненням було госпіталізовано.

«Місце пригоди було ретельно оглянуто слідчо-оперативними групами Головного та районного управлінь міліції. На розшук підозрюваного орієнтовано особовий склад патрульних нарядів. Наразі встановлено, що конфлікт потерпілого з невідомим виник раптово», - йдеться у повідомленні міліції. Згідно з повідомленням, за словами родичів, потерпілий є оператором однієї з провідних телекомпаній України, однак документів, що підтверджують належність до ЗМІ, чоловік при собі не мав.

За інформацією джерел «Телекритики», оператор працює на каналі СТБ.

За фактом завдання тілесних ушкоджень порушено кримінальну справу за ч. 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Також міліція просить можливих свідків цієї пригоди звернутися до Солом'янського райуправління міліції і допомогти в розшуку підозрюваного.