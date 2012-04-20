Завтра в Україні - дощі і грози

Завтра вдень в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі в Карпатах, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°, в східних областях та Криму до 22°; на високогір`ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

У Києві та Київській області 21 квітня утримається мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень короткочасні дощі місцями грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 5-10°, вдень 13-18°; у столиці вночі 8-10°, вдень 15-17°.