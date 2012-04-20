Балога заплатить американцям 369 мільйонів за службу «112»

Як повідомили в Міністерстві економіки, тендерна процедура пройшла за системою «закупівля в одного учасника», пишуть «Комментарии».

12 квітня МНС і компанія Hewlett Packard підписали угоду про впровадження в Україні системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Глава МНС Віктор Балога підкреслив, що Hewlett Packard виконала 90% робіт з впровадження системи екстреної допомоги населенню 911 в США. Компанія також працювала в Іспанії, Португалії, Голландії, Італії, Великобританії, Данії, Австрії, Польщі, Франції, Чехії, Швейцарії. Крім того, рішення Hewlett-Packard використані при створенні служби для забезпечення безпеки людей під час нинішніх Олімпійських ігор в Лондоні.

За словами Балоги, вже в травні будуть відкриті пункти екстреного виклику «112» в Києві, Донецьку, Харкові та Львові, де пройдуть футбольні матчі.