Під час перепису українцям поставлять 27 запитань
Державна служба статистики України оприлюднила проект програми Всеукраїнського перепису населення 2013 року.
Проект розміщено на сайті Держстату.
Відзначається, що в основу проекту покладено рекомендації Конференції європейських статистиків щодо проведення переписів населення та житлового фонду 2010 року і положення ст. 5 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення".
Оновлена анкета містить 27 питань. Окрім питань про родинні стосунки, стать, дату, місце народження, громадянство та національність, в анкеті містяться різні уточнюючі питання.
Зокрема, відповідаючи на питання про рідну мову, учасники опитування повинні будуть також вказати, чи володіють українською і чи вміють користуватися мовою жестів.
Також в анкеті у пункті «Ваші джерела засобів існування (за останні 12 місяців)» розміщено підпункти «заощадження, дивіденди, відсотки», «дохід від патентів, авторських прав», «здавання в оренду або у найм власності та майна».
Питання про житлові умови з’ясовує тип житлового приміщення, розмір його загальної площі, кількість зайнятих домогосподарством житлових кімнат і тип володіння.
Перший Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році.