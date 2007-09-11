Для сільгоспвиробників збережеться нульова ставка ПДВ

Для сільгоспвиробників у 2008 році збережеться нульова ставка податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

За інформацією Мінфіну, в проекті бюджету на 2008 рік, схваленому на засіданні Кабміну 11 вересня, передбачено збільшення наступного року коштів на підтримку АПК до 700 млн. грн.

Як відомо, цього року було збережено режим пільгового оподаткування села.

У середині жовтня 2006 року Верховна Рада продовжила пільговий режим оподаткування селянських господарств до 2008 року, ухваливши закон про внесення змін до Закону «Про податок на додану вартість» в частині спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. На думку авторів закону, діюча акумуляція коштів ПДВ не суперечить нормам СОТ, оскільки розмір ставки цього податку як для вітчизняної аграрної сільгосппродукції, так і імпортованих аналогів дорівнює 20%, і дискримінації імпортерів в акумуляції ПДВ не передбачається.

Упродовж восьми років в Україні для аграрних підприємств діють спеціальні режими стягування ПДВ: режим акумуляції ПДВ, окремо за рослинницькою і тваринницькою продукцією, режим виплати дотацій переробним підприємствам за молоко і м`ясо і застосування нульової ставки ПДВ при продажу молока і м`яса у живій вазі. Ці режими мали обмежений термін дії - до 2004 року, проте Верховна Рада їх щорічно продовжувала.

Довідка УНІАН. Державним бюджетом на 2007 рік на АПК передбачено майже 7 млрд. грн., в т.ч. 667 млн. грн. за програмою компенсації процентної ставки за залученими аграріями кредитами.

У 2006 році підприємства АПК залучили 12,8 млрд. грн. кредитних коштів.