Захисники Андріївського узвозу вимагали відставки Попова

Як передає кореспондент УНІАН, близько 1000 учасників заходу, який розпочався сьогодні опівдні на Михайлівській площі столиці, пройшли пішою ходою до будівлі мерії, де провели невеличкий мітинг, під час якого скандували: «Попова у відставку», «Київ - киянам», «Киян багато, нас не подолати».

Також учасники акції розгорнули та тримали в руках біля входу до КМДА транспарант з написом «Геть режим руйнації».

Організатори акції закликали учасників акції об’єднуватися, якщо влада столиці не дослухається до вимог мешканців міста щодо збереження історичної частини Києва та не припинить хаотичну забудову. У зв’язку з цим організатори закликали також сповіщати всіх, кому не байдужа доля Києва, як при особистій розмові, так і за допомогою Інтернет-мережі.

Акція протесту пройшла без порушень громадського порядку.