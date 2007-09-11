Валові міжнародні резерви НБУ не перевищать 30 млрд. дол.

На кінець 2007 року валові міжнародні резерви Національного банку України не перевищать 30 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, така думка голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції.

За словами голови Ради НБУ, динаміка викупу валюти Національним банком на міжбанку до кінця року змінюватиметься.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, валові міжнародні резерви Національного банку України в серпні 2007 року зросли на 5,8%, або на 1 млрд. 594,1 млн. дол. і на 1 вересня становили 28 млрд. 882,86 млн. дол.