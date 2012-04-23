Канадський колекціонер подарував частину колекції писанок
02:40, 23 квітня 2012Суспільство
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Канадський колекціонер та художник українського походження Мирослав (Честер) Куць подарував Черкаському обласному краєзнавчому та художньому музеям по 20 писанок зі своєї колекції.
За 35 км від Едмонтона стоїть пам`ятник українській писанці, фото vegrevillechamber.com
Як повідомили УНІАН у Черкаському обласному художньому музеї, краєзнавчому музею подаровано писанки, які є частиною колекції писанок Черкащини, що були відтворені М.Куцем за книгою етнографа і культуролога Вадима Мицика. Художньому музею у подарунок дісталася частина колекції писанок, яка репрезентує різні регіони України.
Збірка творів народного мистецтва, яка належить родині Мирослава та Люби Куць з Едмонтона, є однією з найбільших приватних мистецьких колекцій у Канаді. У ній поряд із автентичними зразками українського народного одягу, прикрас, рушників і килимів, різьблення та кераміки, зберігаються близько 3 тисяч писанок з різних регіонів України.
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