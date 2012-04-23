Канадський колекціонер подарував частину колекції писанок

Як повідомили УНІАН у Черкаському обласному художньому музеї, краєзнавчому музею подаровано писанки, які є частиною колекції писанок Черкащини, що були відтворені М.Куцем за книгою етнографа і культуролога Вадима Мицика. Художньому музею у подарунок дісталася частина колекції писанок, яка репрезентує різні регіони України.

Збірка творів народного мистецтва, яка належить родині Мирослава та Люби Куць з Едмонтона, є однією з найбільших приватних мистецьких колекцій у Канаді. У ній поряд із автентичними зразками українського народного одягу, прикрас, рушників і килимів, різьблення та кераміки, зберігаються близько 3 тисяч писанок з різних регіонів України.