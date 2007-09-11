Таліби пошкодили вибухом барельєф Будди

На північному заході Пакистану бойовики руху "Талібан" пошкодили вибухом стародавній камінь з вирізаними на ньому зображеннями Будди, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP. Шрапнель зачепила основу каменя, але самі зображення не постраждали.

Попри напружену обстановку в країні, місто Малам Джабба в окрузі Сват, де розташований монумент, приваблює тисячі туристів щороку. Переважно це мешканці буддійських країн, оскільки Малам Джабба відомий буддійськими старожитностями.

Водночас в окрузі знаходиться опорний пункт групи радикальних ісламістів, пов`язаних з афганськими талібами. Місцевий шеф поліції вважає, що акція місцевих бойовиків була скоріше "символічною", спрямованою на залякування влади Пакистану.

2001 року в Афганістані таліби влаштували подібну, хоч і набагато масштабнішу, акцію. Тоді вибухівкою і гарматами була повністю знищена 50-метрова статуя Будди в провінції Баміан (Bamiyan) і багато інших буддійських пам`ятників. Зображення були визнані антиісламськими. Крім того, радикальний іслам забороняє фігуративне мистецтво.