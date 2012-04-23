Українців обкрадають через банкомати

Збільшується кількість випадків, коли зловмисники викрадають кошти з електронних платіжних карток українців за допомогою спеціальних пристроїв.

Про це з посиланням на інформацію Міністерства внутрішніх справ розповідає ТСН.

За словами заступника начальника відділу боротьби з кіберзлочинністю МВС України Леоніда Тимченка, протягом 2011 року міліція зафіксувала 45 випадків викрадання банківської інформації. Зокрема, коли зловмисники встановлювали так звані "накладки" – пристрої, що повторюють зовнішній вигляд частин банкомату, але призначені для зняття інформації з електронної картки.

У першу чергу копіюються PIN-коди. Так можна вкрасти безготівкові гроші, і Україна стоїть на порозі сплеску такого роду злочинів, заявив Леонід Тимченко. "У зв'язку з наближенням проведення в Україні чемпіонату Євро-2012, напевне, шахраї розробляють і готуються до того, щоб використовувати на території України нові і нові пристрої, за допомогою яких будуть красти інформацію з платіжних карток.

У МВС радять власникам платіжних карток бути уважнішими, користуватися вже перевіреними на власному досвіді банкоматами, звертати увагу на наявність логотипів, що вказують на приналежність банкомату до фінансової установи. Зрештою, перед тим, як скористатися карткою, уважно оглянути банкомат і пересвідчитися, що на нього не встановлені додаткові пристрої.