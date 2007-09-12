PriceWaterhouseCoopers перевірить роботу Нацбанку України

Рада Національного банку України вибрала аудитором Нацбанку компанію PriceWaterhouseCoopers строком на 2007-2010 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції.

За його словами, таке рішення було ухвалено на засіданні Ради НБУ 11 вересня 2007 року.

Як сказав П.ПОРОШЕНКО, укладення з компанією контракту за наданням аудиторських послуг на більш тривалий період дасть змогу досягнути економії при їх оплаті.

Як повідомлялося, в 2006 році аудит НБУ здійснювала та сама компанія PriceWaterhouseCoopers.

Також компанія PriceWaterhouseСoopers проводила аудиторську перевірку НБУ за підсумками 2000 і 2001 року. За підсумками 2002 - KPMG. Починаючи з 2003 р., аудиторські перевірки НБУ знову проводить PricewaterhouseCoopers.

PriceWaterhouseCoopers надає аудиторські послуги, послуги у сфері бізнес-консультування, оподаткування і права компаніям різних галузей. На компанію працюють більш як 140 тис. співробітників у 149 країнах. Під «PriceWaterhouseCoopers» мають на увазі фірми, що входять до глобальної мережі компаній PriceWaterhouseCoopers International Limited, кожна з яких є самостійною юридичною особою.

PwC входить до четвірки найбільших аудиторських компаній світу (разом з Deloitte&Touche, KPMG і Ernst&Young).