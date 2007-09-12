Шлапак: Кабмін занизив показники у проекті держбюджету-2008

Кабінет міністрів України занизив макроекономічні показники, закладені при формуванні державного бюджету на 2008 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на цьому наголосив сьогодні під час брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента України в Кабінеті Міністрів Олександр ШЛАПАК.

Він нагадав, що одне із зауважень Глави держави до проекту держбюджету стосувалося саме макропоказників, на яких розрахований бюджет 2008 року. «Президент застерігав від помилок, яких уряд припустився наприкінці 2006 року, коли верстався бюджет на 2007 рік. Уже тоді Глава держави вказував, що неправильний розрахунок макропоказників, – у першу чергу, розміру номінального ВВП, – може призвести до суттєвої недооцінки доходної частини бюджету, а відтак, до не зовсім правильного бюджетного планування на цілий рік», – зазначив О.ШЛАПАК.

«Це перше зауваження Президента, і поки що ми не можемо знайти спільної мови з урядом з цього питання», – наголосив він.

За словами О. ШЛАПАКА, Кабмін раніше планував номінальний ВВП на кінець 2007 року на рівні 594 млрд. грн., а зараз збільшив прогнозну цифру до 679 млрд. грн., тобто різниця становить 85 млрд. грн., або 14%. «Помилка у 85 млрд. грн. не красить жодного макроекономіста. Вона надто велика і надто серйозна», – зазначив перший заступник глави Секретаріату.

За розрахунками Секретаріату Президента, номінальний ВВП на кінець 2007 року становитиме 700 млрд. гривень. Відтак Кабмін, ґрунтуючись на занижених прогнозах ВВП на 2007 рік, також занизив його на 2008-й. «Ми переконані, що цифра 679 млрд. гривень, яка є в урядових документах, – занижена, і сміливо можемо говорити про те, що номінальний ВВП до кінця року буде щонайменше 700 мільярдів», – сказав О.ШЛАПАК.