Авіапальне може стати дефіцитом в Україні

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Компанія відзначає, що на початку квітня відділ митних платежів Східної митниці Державної митної служби України виніс рішення про зміну визначення товару з «Пальне для реактивних двигунів ТС-1» на «Бензин спеціальний», що може призвести до збільшення ставки акцизу на авіапальне ТС-1, яке імпортується з РФ, з 30 євро на тонну до 198 євро на тонну.

«Питань щодо класифікації з боку митних органів раніше не було. Ми не зможемо і не ввозитимемо авіапальне, яке виробляється для заправки авіатранспорту, як «бензин спеціальний». Його не візьме жодний аеропорт, ним не заправлятиметься жодна авіакомпанія, тому що це суперечить чинним нормативним документам, прийнятим у цивільній авіації. До того ж, у нас є підтвердження від «МАСМА», що наш авіагас не може бути класифіковано як «бензин спеціальний», і це підтверджено сертифікатом відповідності», - прокоментував ситуацію директор департаменту розвитку і продажу авіапального ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Кирило Молоденков.

Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА», що сертифікує орган, який давно працює на ринку України і може виступити незалежним арбітром у ситуації, що склалася на ринку авіапального, чітко виклало ситуацію у своєму листі № 10/10-396 від 12.04.2012:

«У зв`язку з недосконалістю Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКВЗЕД) митні органи України віднесли пальне ТС-1 для реактивних двигунів згідно з ГОСТ 10227-86 (ГСТУ 320.00149943.011-99 «Пальне ТС-1 для реактивних двигунів Технічні умови») до товарної позиції «Бензини спеціальні». Слід зазначити, що технології виробництва спеціальних бензинів і пального для реактивних двигунів значно відрізняються. Бензини спеціальні, в основному, використовуються як розчинники в різних сферах господарської діяльності і ніколи не використовувалися і не можуть використовуватися як пальне для турбореактивних двигунів».

Нагадаємо, з серпня 2011 р. компанія ТНК-ВР для розв’язання критичної ситуації, що склалася із забезпеченням авіапальним аеропортів України у другому півріччі 2011 р., здійснює поставки пального ТС-1 з двох російських заводів (ВАТ «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (м. Ярославль) і ЗАТ «Рязанська нафтопереробна компанія» (м. Рязань). Це пальне відповідає вимогам ГСТУ 320.001.49943.011-99 і ГОСТ 10227-86, проходить належний лабораторний контроль і обов`язкову сертифікацію. З моменту початку поставок і до сьогодні технологія виробництва не змінювалася.

За прогнозами експертів, за поточних умов, коли акцизна ставка на імпорт авіагасу становить 30 євро/тонна, завантаження технологічних потужностей аеропортів становить 45%, а у разі підвищення акцизу до 198 євро/тонна, завантаження впаде до 7%.

На даний момент заправитися в аеропортах нашої країни коштує на 20% дорожче, ніж в європейських, за ставки акцизу в 30 євро/тонна, а при підвищенні ставки акцизу до 198 євро/тонна, така різниця зросте до 60%.

Довідка УНІАН. Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була створена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР в Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).