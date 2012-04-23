Розв’язку на столичному бульварі Дружби народів відкриють до Дня Перемоги

Про це, як повідомляє прес-служба КМДА , заявив генеральний директор корпорації Георгій Глінський.

За його словами, після завершення комплексної реконструкції на проспекті М. Бажана з’явиться бар’єрна огорожа нового типу, технологія якої дозволяє зміщуватися при ударі і повертатися на місце. Також у ході реконструкції повністю замінене освітлення на енергозберігаюче, укладене довговічне армоване асфальтобетонне покриття. Крім того, на проспекті реконструювали підземні переходи, а вздовж усієї магістралі відокремили велосипедну доріжку. За словами Георгія Глінського, після такої реконструкції у найближчі 7-12 років проспект не потребуватиме жодних оновлень.

До Дня Перемоги столична влада планує також відкрити розв`язку на перетині бульвару Дружби народів і Наддніпрянського шосе. Розв’язка виконана на різних рівнях, з тунелями й естакадами, і є першою такого рівня в Україні. Вона дозволить збільшити пропускну здатність транспортного вузла вдвічі.

І це не єдині важливі об’єкти транспортної інфраструктури, які зараз приводить до ладу міська влада.

Наразі завершується реконструкція вул. М.Горького, а для розвантаження Південного мосту заплановано продовжити вул. П.Григоренко до вул. А.Ахматової. У планах на поточний рік також заплановане будівництво транспортної розв’язки на вул. Здолбунівській, на перетині просп. Науки та Столичного шосе, реконструкція Поштової площі та дороги Київ-Гостомель, просп. Маршала Рокосовського, Венеціанського мосту та інших об’єктів транспортної інфраструктури.

Паралельно столична влада працює над збільшення парку громадського транспорту міста. Цього року на вулиці Києва вийшло близько 160 нових автобусів і тролейбусів. А до кінця року автопарк збільшиться більше, ніж на 400 машин. Як заявляв голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, місто не тільки оновлює громадський транспорт, а створює якісно нову, сучасну систему громадського транспорту. Метою цієї роботи є створення комфортних умов для пасажирів, економія їхнього часу, а також посилення соціального захисту пільгових категорій киян.

Нагадаємо, зовсім нещодавно, 5 квітня, голова КМДА Олександр Попов відкрив нову транспортну розв’язку (естакаду) на примиканні Дніпровського спуску до Набережного шосе.