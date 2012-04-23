Завтра в Україні - дощі про всяк смак

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°, на заході України та узбережжі морів місцями 13-16°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області вночі очікуються місцями невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°. У Києві температура вночі 7-9°, вдень близько 20°.