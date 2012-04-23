На телеканалах - нашестя «джинси»

У березні зросла загальна кількість матеріалів із ознаками замовності (цензури), порівняно з лютим, свідчить моніторинг телевізійних новин, що здійснюється громадською організацією «Телекритика».

Про це повідомляє MediaSapiens, відзначаючи, що аналізуються теленовини за один тиждень кожного місяця, зокрема тут це - 12–17 березня.

Результати моніторингу показують, що на звітному тижні було відносно багато матеріалів, де в негативному контексті згадується опозиція. Переважно вони стосувалися тем, пов’язаних із умовами ув’язнення й лікуванням Юлії Тимошенко; звітом тимчасової слідчої комісії Інни Богословської щодо газових домовленостей Ю.Тимошенко; відмовою опозиції від зустрічі з Віктором Януковичем; виключенням з БЮТу Наталії Королевської тощо.

Відчутно побільшало порушень стандарту відокремлення фактів від думок на каналах ICTV й «Україна». Ця тенденція простежується не лише в тих матеріалах, які зафіксовано як імовірно замовні, але й у решті матеріалів цих каналів.

У моніторингу також представлений огляд ключових суспільно-політичних тем, поданих каналами з ознаками замовності (цензури).

Наприклад, у понеділок, 12 березня, на всіх каналах, крім 5-го, розміщено матеріали з прес-конференції першої заступниці глави Адміністрації Президента Ірини Акімової про те, що в бюджеті є гроші на забезпечення «соціальних ініціатив» В.Януковича, заявлених 7 березня. Більшість каналів подають це коротким «паркетним» повідомленням із єдиним синхроном Т.Акімової, тобто без жодного балансу думок, і без належних бекґраундів, тобто критично неповно.

Інший приклад: у четвер, 15 березня, всі канали з порушеннями стандартів балансу думок, повноти інформації та відокремлення фактів від думок висвітлювали тему невдалих виборів омбудсмена у Верховній Раді. Тут жоден із каналів не наводить вичерпних бекґраундів по особах обох кандидатів – Євгена Захарова і Валерії Лутковської.

Також, наголошується в моніторингу, в суботу, 17 березня, канали з ознаками замовності (насамперед – порушення стандарту відокремлення фактів від думок) висвітлювали з’їзд Партії регіонів і злиття з нею партії «Сильна Україна». У журналістських текстах – відверті позитивні оцінки й висновки, недостовірні посилання на авторство окремих суб’єктивних думок.

Зросла у березні й загальна кількість замовчаних каналами тем, відповідно до загального зростання кількості таких тем у інформаційній картині кожного дня. Зокрема, збільшилася кількість різноманітних акцій протесту (переважно в регіонах), кількість інформації про падіння добробуту людей або окремих його складових, конфліктів у гуманітарній сфері, інформації про силові дії проти опозиції та проти окремих людей. Проте телеканали про це стали повідомляти менше.

*** Моніторинг дотримання професійних стандартів у роботі інформаційних служб українських телеканалів здійснюється громадською організацією «Телекритика» за підтримки USAID, наданої через «Інтерньюз Нетворк». Метою моніторингу є підвищення рівня медіаграмотності українського суспільства, стимулювання медіа до відповідальності, дотримання журналістських стандартів та підвищення якості медійного продукту.

Об’єктом моніторингу є сюжети суспільно-політичної тематики у вечірніх (головних) випусках новин на «Інтері», ICTV, «1+1», СТБ, Новому каналі, Першому національному, 5-му каналі й ТРК «Україна». Період проведення моніторингу: 12–17 березня.

Моніторинг є незалежною експертною оцінкою громадської організації «Телекритика». Всі висновки й точки зору, висловлені в усіх публікаціях моніторингу, можуть не збігатися з точкою зору USAID чи «Інтерньюз Нетворк». Методологію проведення моніторингу викладено тут. Матеріали проекту читайте в рубриці «Моніторинг» сайту MediaSapiens. У 2012 році методологія зазнала зміни, й тепер моніторинг здійснюється протягом одного тижня щомісяця.