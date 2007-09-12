Рудьковського не пустили в порт

Міністра транспорту і зв`язку Миколу Рудьковського не впустили в будівлю порту "Південний", куди він прибув, щоб повернути на посаду начальника порту Олександра Гонзу. Як пише газета "Дєло", прихильники Володимира Васильєва, призначеного 10 вересня в.о. начальником порту, засіли в будівлі адміністрації порту та замкнули всі входи. На вулиці М.Рудьковского зустріла демонстрація, організована профспілкою порту. Міністра зустріли гаслами "Ні приватизації порту" і "Дайте нам працювати". Голова профспілки Раїса Герасименко заявила, що за сприяння колишнього начальника порту О.Гонзи і М.Рудьковского планується передача двох причалів порту приватній компанії "Металоінвест".

На зустріч із М.Рудьковским вийшов В.Васильєв. Переговори між міністром і в.о. начальника порту проходили в приміщенні будки охорони. На момент здачі номера "Дєла" до друку вони ще не завершилися. Працівників порту, незважаючи на пізній час, учора ввечері з офісів не випускали.

Нагадаємо, що 10 вересня голова концерну "Укрморпорт" Сергій Клімов привів до будівлі адміністрації порту В.Васильєва і призначив його начальником. Зміна менеджменту в порту "Південний" отримала підтримку у частини охоронців підприємства, які зламали двері офісу і допомогли С.Клімову і В.Васильєву ввійти до будівлі. У Мінтрансзв`язку назвали ці дії "рейдерським захопленням". "Доки я міністр, такого в галузі не буде", - заявив вчора М.Рудьковський і відправився до бунтівного порту, куди його так і не впустили.

РБК-Україна