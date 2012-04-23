Податкова заявляє, що не проводила обшуки в офісі Sokol.ua
15:09, 23 квітня 2012Суспільство
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Податкова міліція спростувала інформацію про проведення обшуків в офісі інтернет-магазину Sokol.ua і про вилучення документів.
|Податкова відхрещується від обшуку у sokol.ua
Як повідомляли ЗМІ, за неофіційними даними, податкова міліція у п`ятницю, 20 квітня, провела виїмку документів в офісі інтернет-магазину Sokol.ua.
Нагадаємо, 19 квітня податкова міліція порушила кримінальну справу щодо директора "Rozetka.ua" за підозрою в ухиленні від сплати податків на суму до 8 млн. грн на підставі двох позапланових перевірок у жовтні 2011 року і у березні 2012 року.
У рамках слідчих дій податківці провели три обшуки в офісі компанії і три - у складських приміщеннях.
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