Податкова заявляє, що не проводила обшуки в офісі Sokol.ua

«Версії щодо здійснення слідчих дій співробітниками податкової у другому за величиною інтернет-магазині Уанету не відповідають дійсності», - зазначається в повідомленні ДПСУ.

Як повідомляли ЗМІ, за неофіційними даними, податкова міліція у п`ятницю, 20 квітня, провела виїмку документів в офісі інтернет-магазину Sokol.ua.

Нагадаємо, 19 квітня податкова міліція порушила кримінальну справу щодо директора "Rozetka.ua" за підозрою в ухиленні від сплати податків на суму до 8 млн. грн на підставі двох позапланових перевірок у жовтні 2011 року і у березні 2012 року.

У рамках слідчих дій податківці провели три обшуки в офісі компанії і три - у складських приміщеннях.