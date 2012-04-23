«Чорні» археологи розкопали братську могилу євреїв і кримчаків

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник добродійного єврейського центру «Хесед Шимон».

За її словами, представники єврейських організацій виявили свіжі насипи землі з розкиданими людськими останками на 10-му кілометрі шосе «Сімферополь - Феодосія».

«За станом грунту можна припустити, що розкопки велися впродовж кількох місяців. Ми викликали представників СБУ і міліції. Під час оперативно-слідчих дій була розкрита замаскована професійно вирита шахта завглибшки близько трьох метрів з розгалуженою мережею горизонтальних штреків заввишки близько метра, на дні яких були численні людські останки», - говориться в заяві єврейських і кримчакських організацій Криму.

Начальник прес-служби Кримського Управління МВС Ольга Кондрашова підтвердила УНІАН факт розкопки братської могили, але утрималася від коментарів щодо того, що їх вели «чорні» археологи.

«Ведеться слідство, яке встановить всі обставини», - сказала О.Кондрашова.