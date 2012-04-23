Вболівальники «Шахтаря» мають фору при купівлі квитків на Євро

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі ФК «Шахтар».

У повідомленні зазначається, що одночасно квитки на Євро-2012 продаватимуться на стадіоні «Металіст», у відділеннях «Укрсоцбанку» (UniCredit Bank) і на їх офіційних сайтах.

У прес-службі нагадали, що, за словами операційного директора УЕФА Мартіна Каллена, вже зараз реалізовано 95% квитків на матчі Євро-2012, проте оскільки не всі федерації викупили свої квоти, то є можливість пустити в продаж по Україні ще 50 тисяч. Про початок реалізації та вартість буде повідомлено додатково.

Що стосується технології продажу квитків у касах стадіону «Донбас Арена», то кожен власник абонемента може купити їх в кількості від одного до чотирьох в одні руки, причому на всі матчі, зокрема ті, що відбуватимуться на інших українських стадіонах, говориться в повідомленні. Виняток становитимуть лише поєдинки, які відбудуться в один і той самий час у різних містах. Зі зрозумілих причин, чотири квитки на одночасні матчі в різних місцях одному покупцеві не продадуть, зазначили у прес-службі.