Авіарейси з Києва до Гамбурга стануть щоденними

Як сказано в повідомленні "АероСвіту", переданому в УНІАН, з початку літньої навігації 2012 року український перевізник виконує три рейси на тиждень між Києвом і Гамбургом, з 26 квітня 2012 року Hamburg Airways почне виконувати за цим маршрутом 2 рейси на тиждень. Таким чином, сумарна інтенсивність рейсів між Києвом і Гамбургом збільшиться до 5 на тиждень.

Ще по одному рейсу «АероСвіт» додасть з 4 травня і з 1 липня.

Таким чином, з 1 липня авіасполучення за маршрутом Київ-Гамбург-Київ стане щоденним.

Згідно з угодою між "АероСвітом" і Hamburg Airways про спільну експлуатацію (Code-share agreement) цієї повітряної лінії, рейси німецького перевізника здійснюватимуться під кодами обох авіакомпаній.

На лінії спільної експлуатації переважно використовуватимуться повітряні судна серії Airbus 320 (Hamburg Airways) і Boeing 737 ("АероСвіт").

Маршрут Київ-Гамбург-Київ авіакомпанія "АероСвіт" відкрила в грудні 2005 року.